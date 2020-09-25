Kazada yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki 52 ABM 854 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Çiğdem Kaya ile yanındaki 4 yaşındaki oğlu Miraç Kaya’ya çarptı. Kazada yaralanan anne-oğlu Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Miraç Kaya, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

