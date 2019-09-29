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Kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde dün motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde dün trafik kazası sonucu yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Mehmet Ali Güllü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Güllü'nün cenazesi, ilçe merkezindeki Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan anne ve baba ile 2 çocuklarının Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Gökmen Güllü'nün (29) kullandığı 31 LR 160 plakalı motosiklet, dün Kurtbasan Caddesi'nde, Melek U. yönetimindeki 78 AH 710 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada, motosikleti kullanan Gökmen Güllü ile motosikletteki eşi Gamze (27) ile çocukları Meryem (3), Sahre (6) ve Mehmet Ali Güllü (7) yaralanmıştı.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Güllü, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

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