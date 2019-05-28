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Kazada yaralanan amatör futbol kulübü başkanı, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

 BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan, İstiklalspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.  Kaza, perşembe günü saat 18.30 sıralarında, TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi.

Kazada yaralanan amatör futbol kulübü başkanı, yaşamını yitirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan, İstiklalspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, perşembe günü saat 18.30 sıralarında, TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, amatör futbol takımı İstiklalspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Süleymanoğlu'nun kullandığı 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipteki Uğur Okçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Süleymanoğlu ise ağır yaralandı. Süleymanoğlu, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Süleymanoğlu, doktorların tüm müdahalalerine rağmen dün gece yaşamını yitirdi.
Ahmet Süleymanoğlu'nun, yarın Bakırköy Osmaniye Hamidiye Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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Kazada yaralanan amatör futbol kulübü başkanı, yaşamını yitirdiKazada yaralanan amatör futbol kulübü başkanı, yaşamını yitirdiKazada yaralanan amatör futbol kulübü başkanı, yaşamını yitirdi

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