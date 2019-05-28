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Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 19:05 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Tenzile Bozkurt, sedyeye binerken oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum- Sungurlu yolu Boğazkale ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul yönetimindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün yönetimindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Tuncay Gün (49) ile otomobilde bulunan Tenzile Bozkurt (42), Egemen Can Bozkurt, Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Tenzile Bozkurt, kazanın ardından oğlu Egemen Can'ı bir an olsun yanından ayırmadı. Müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek için ambulansa alınan yaralı kadın, sedyede Egemen Can'ı da kucağına aldı. 5 yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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