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  4. Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, o görüntü çekti

Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, o görüntü çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki genç kız, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Genç kızın, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınırken, arkadaşlarının ise telefonla bu anları görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, o görüntü çekti

Kaza, Kestel İlçesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.A. (41) idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Tuana Y.’ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen genç kız yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan genç kızın, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındığı sırada, birlikte olduğu kız arkadaşlarının bu anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü E.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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