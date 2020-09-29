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Kazada yaralanan arkadaşını görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki genç kız, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki genç kız, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Genç kızın, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınırken, arkadaşlarının ise telefonla bu anları görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.
Kaza, Kestel İlçesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.A.(41) idaresindeki 16 ADL 93 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Tuana Y.’ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen genç kız yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan genç kızın, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındığı sırada, birlikte olduğu kız arkadaşlarının bu anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü E.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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