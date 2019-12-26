HABER
  4. Kazada yaralanan arkadaşının üniforması ve kaskını uzun süre elinden bırakmadı

Kazada yaralanan arkadaşının üniforması ve kaskını uzun süre elinden bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:31 | Son Güncelleme

Antalya’da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında, jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir jandarma görevlisi yaralandı.

Antalya’da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında, jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir jandarma görevlisi yaralandı. Kazaya karışan diğer jandarma görevlisiyse yaralanan arkadaşının durumunu sık sık telefonla konuşarak öğrenirken, üniformayla kaskını da uzun süre elinde taşıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olduğu sırada yaya geçidinde yayaya yol vermek isteyen Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma Serdar Kaçaroğlu yönetimindeki 07 JAA 102 plakalı motosiklete, o sırada arkasından gelen jandarma Yunus Özvuran yönetimindeki 07 JAA 101 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma görevlileri motosikletleriyle birlikte yola düştü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Yunus Özvuran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücü Serdar Kaçaroğlu ise yaralanan mesai arkadaşının durumunu sık sık telefonla öğrenerek bilgi aldı. Kaçaroğlu, arkadaşının üniformasıyla kaskını da uzun süre elinde taşıdı.
Yaralı jandarma görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylemMahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem
Kadın emeğine belediye desteğiKadın emeğine belediye desteği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Son dakika! AYM'den Wikipedia kararı

AYM'den flaş Wikipedia kararı

Son dakika: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ'den 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.