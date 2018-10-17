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Kazada yaralanan aşçı, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, iki gün önce kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan Emrah Bitik (41), yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan aşçı, yaşama tutunamadı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, iki gün önce kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan Emrah Bitik (41), yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, geçen Pazartesi günü Karabük- Safranbolu çevre yolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Emrah Bitik (41), idaresindeki 37 HA 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Kökünden sökülen ağacı altına alarak bir süre sürüklenen ve ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bitik yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Bitik, ambulansla götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Emrah Bitik, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Kentte aşçılık yaptığı öğrenilen Emrah Bitik’in sosyal paylaşım sitesindeki profilinde ‘Her şeye canını sıkma, ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür’ yazısı dikkat çekti.
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Kazada yaralanan aşçı, yaşama tutunamadıKazada yaralanan aşçı, yaşama tutunamadıKazada yaralanan aşçı, yaşama tutunamadı

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