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Kazada yaralanan baba, ölen oğlunun başında gözyaşı döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Cengiz Avşar (41), ölen oğlu İnanç'ın (7) başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin saplandığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki İnanç Avşar öldü, otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, eşi Sevda Avşar kızları İrem Avşar (4) ile sürücünün yakını Naif Avşar ve oğulları İslam Avşar (5) ve Emir Nuh Avşar yaralandı.

OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ.

Sürücü Cengiz Avşar, ölen oğlu İnanç Avşar'ın başında gözyaşı döktü. Uzun süre üzeri örtülü haldeki oğlunun başından ayrılmayan babayı çevredekiler destek olmaya çalıştı. Kazayı görüp yardım için gelenler de acı gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları da kaza haberi alıp olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

KIZI DA KURTARILAMADI

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Avşar’ın kızı İrem Avşar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölen çocukların cansız bedenleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna götürüldü.

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