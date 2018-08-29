Kazada yaralanan bebeğe ilk müdahale narkotik polisinden

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan bebeğe ilk müdahaleyi, o sırada oradan geçen narkotik polisleri yaptı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçdede kavşağında meydana geldi. İsa Gümüş yönetimindeki 55 VJ 275 plakalı halk otobüsü, Hasan Karabaş'ın kullandığı 55 FN 099 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan Mehtap Çakmak, 8 aylık bebeği Ceren Çakmak ve Selin Soytürk yaralandı.

Yaralı bebek ve annesine ilk müdahaleyi, o sırada oradan geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları Tuncay Aslan ve Arif Yavuz yaptı. Korkan ve ayağından yaralanan bebeği kucağına alan polisler, sağlık ekipleri gelene kadar soğuk suyla bebeğin acısını haifiletip, ayağının şişmesini engelledi. Olay yerine ambulanslarla yaralılar daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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