HABER

Kazada yaralanan Berfin, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu annesi Yıldız Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan Berfin, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu annesi Yıldız Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 30 Ağustos'ta Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan (11) ağır yaralandı. Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) da yaralandı.
Yaralılardan Berfin Reyyan Uzunoğlu, kaza sonrası Tokat Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede 10 gündür tedavi gören Berfin Reyyan Uzunoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun cenazesi yarın Sivas kent merkezinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesini 8 yerinden bıçakladıAblasıyla tartıştığını gördüğü eniştesini 8 yerinden bıçakladı
10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.