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Kazada yaralanan Büşra, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan Büşra Yağız (24), 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan Büşra Yağız (24), 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, cuma günü İnegöl ilçesi Yenicek Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Büşra Yağız yönetimindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Kazada, araç hurdaya dönerken, sürücü Yağız ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büşra Yağız, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Büşra Yağız, dün gece yaşamını yitirdi. Bekar olan Yağız'ın ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

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