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Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

RİZE’nin Hemşin ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındı

Arzu ERBAŞ/HEMŞİN (Rize), (DHA)-RİZE’nin Hemşin ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Hemşin ilçesi Yaltkaya köyü mevkiindeki karayolunda yaralı ve baygın haldeki çakalı fark etti. Vatandaşlar su serperek hayvanı serinletmeye çalıştı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralandığı belirlenen çakala ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı çakalın, veteriner tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

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Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındıKazada yaralanan çakal, tedaviye alındıKazada yaralanan çakal, tedaviye alındı

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