HABER

Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 00:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralanan Onur Efe Çelik (12), "Anne" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönüne giden Altun Çelik (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ne çıkan Abdurrahman Buluş'un (35) kullandığı 04 P0222 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Altun Çelik ile yanında bulunan torunu Onur Efe Çelik yaralandı. Yaralan çocuk, "Anne" diyerek gözyaşı döktü.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralıMalatya’da trafik kazası: 3 yaralı
Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.