Kazada yaralanan diş hekimi hatalı müdahale sonrası komaya girdi iddiası

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (48), üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonucu atardamarı kesildi, beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Urhan'ın komadan çıksa bile kolunun ampute edileceği ailesine bildirildi. Halis Urhan, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda geçen 12 Eylül'de, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi Halis Urhan ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın iddiaya göre, saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Bu durum hastane raporlarına da yansırken, kalp damar cerrahisinden nöbetçi iki hekim operasyona çağrıldı. Kalp damar cerrahi raporunda, "Yapılan muayenede arter yaralanması nedeniyle oluşan kanama nedeniyle üç yerden bağlandığını gördüm" tespiti yer aldı. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi'ne sevki istendi.