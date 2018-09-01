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Kazada yaralanan genç 17 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Eyüp Civelek (17), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Eyüp Civelek (17), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 15 Ağustos'ta, Uzunpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kasksız sürücü Eyüp Civelek yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ağır yaralanan Civelek, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Civelek, bu sabah hayatını kaybetti.

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