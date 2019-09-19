HABER

Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. Kaza anı ise  güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaza, İnegöl ilçesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.Metin Tunar yönetimindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Çakır yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ahmet Çakır ile arkasında oturan annesi Gülizar Çakır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne oğluna müdahaleye başladı. Ahmet Çakır ise sağlık ekiplerine ,''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktıBöbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı
Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

Yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.