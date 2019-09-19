Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, İnegöl ilçesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.Metin Tunar yönetimindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Çakır yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ahmet Çakır ile arkasında oturan annesi Gülizar Çakır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne oğluna müdahaleye başladı. Ahmet Çakır ise sağlık ekiplerine ,''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

