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Kazada yaralanan genç kızı, yağmurdan şemsiyeyle korudular

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Ayşe U.

Kazada yaralanan genç kızı, yağmurdan şemsiyeyle korudular

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Ayşe U. (17), yaralandı. Çevredekiler, yerde yatan genç kızın sağlık ekibi gelene kadar yağmurda ıslanmaması için şemsiye açtı.
Kaza, akşam saatlerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ters yönde giden Miyasır A. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe U.'ya çarptı. Yerde kalan genç kız, yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ekibine haber verdi. Bu sırada yağmur yağarken, çevredekiler, yerde yatan Ayşe U.'nun ıslanmaması şemsiye açtı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayşe U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazada yaralanan genç kızı, yağmurdan şemsiyeyle korudularKazada yaralanan genç kızı, yağmurdan şemsiyeyle korudular

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