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Kazada yaralanan gencin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Mikail Eren ile arkadaşı Mustafa Günder (19) yaralandı.

Kazada yaralanan gencin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Mikail Eren ile arkadaşı Mustafa Günder (19) yaralandı. İş yerine giderken olay yerinden geçen Fatma Günder, oğlu Mustafa Günder'in yerde kanlar içinde yattığını görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Mikail Eren yönetimindeki 16 RAB 79 plakalı motosiklet, dönel kavşaktan caddeye çıkan Erdinç Şentürk yönetimindeki 16 Z 4250 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mikail Eren ile arkadaşı Mustafa Günder yaralandı.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerine yakın bir mobilya mağazasında çalışan Fatma Günder, iş yerine giderken kazayı görüp, yaralılara yaklaştı. Yaralılardan birinin oğlu Mustafa Günder olduğunu fark eden Fatma Günder, gözyaşlarına boğuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralılara müdahale ederken, gözü yaşlı anne de yerdeki yaralı oğluna, "Oğlum iyi misin? Ben yanındayım" diye seslendi. Yaralı gençler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazada yaralanan gencin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğulduKazada yaralanan gencin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

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