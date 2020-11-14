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Kazada yaralanan göçmenden Türkiye’ye teşekkür

14.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişinin öldüğü 27 kişinin de yaralandığı kazadan yaralı kurtulan Afganistan uyruklu şahıs, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey Mahallesi mevkisinde B.A.

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişinin öldüğü 27 kişinin de yaralandığı kazadan yaralı kurtulan Afganistan uyruklu şahıs, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey Mahallesi mevkisinde B.A. isimli şahsın yönetimindeki 04 D 5370 plakalı Ford Transit marka minibüsün dün sabah 07.15 sıralarında kontrolden çıkarak takla atmış ve minibüs içerisindeki 29 kişiden 2’si hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan kaçak göçmenlerden 10’U Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğerleri ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavileri devam ediyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki servislerde gözetim altında tutulan yarılardan Afganistan uyruklu Reşit Mecidi (17) Türk asker ve doktorlara teşekkür etti.
İHA muhabirine konuşan Van Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, düzensiz göçmenlerin insan tacirleri tarafından transportu sırasında trafik kazasının meydana geldiğini anımsattı. Trafik kazası sonrası Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil bölüne 10 hasta getirildiğini ifade eden Başhekim Çelik, “4 hastamızın genel durumu iyiydi. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle bu 4 hastamız taburcu edildi. Geriye kalan 6 hastamızın çoğu genç ve 17-25 yaş arağına sahipler. Sadece bir kadın hastamız var. Hastalarımızın çoğunun bacak ve kol kırığı, bir tanesinin de ciddi bir kafa travması var. Bu hastamız yoğun bakım servisinde entübe, durumu kritik ve takip ediliyor. Yoğun bakımda olan başka bir erkek hasta ise kafa travması var, ekstübe, durumu daha iyi ve takibi yapılıyor. Diğer 4 hastamızın da şu an genel durumları iyidir” dedi.

“Mülteci trajedilerini çok yaşıyoruz”
Van’ın sınır il olmasından dolayı mülteci trajedilerinin çok yaşandığını dile getiren Çelik, “Kış aylarında donma vakaları, diğer aylarda ise trafik kazaları oluyor. Bu kişiler de hastanemize getiriliyor ve bizler de zamanında müdahale ediyoruz” diye konuştu.

“Herkes bize iyi baktı”
Kendilerini alan minibüse nerede bindiklerini bilmediklerini, yarım saatlik yolculuğun ardından kazanın meydana geldiğini söyleyen Afganistan uyruklu Reşit Mecidi ise “Araçta bir aile vardı. Onlarda yaralı olarak hastaneye getirildi. Kaza sonrası birinin ayağıma düştüğünü hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Türk asker, doktorlara ve ülkenize teşekkür ederim. Herkes bize iyi baktı. Buraya gelene kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık” şeklinde konuştu.

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