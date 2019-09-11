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Kazada yaralanan Hatay Emniyet Müdürüne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Adana'da sürdürülen Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti - Karabörk'ün ardından kızları Elif Aybüke ve Fatma Nezihe Karabörk de Niğde'den Adana'ya sevk edildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Adana'da sürdürülen Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki gün geçirdiği kazada eşi Zuhal Karabörk'ü kaybeden Kamil Karabörk, dün Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi için düzenlenen cenaze töreninin ardından ambulans helikopterle Adana'daki Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Valiler Demirtaş ve Coşkun, hastaneye giderek Karabörk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emniyet Müdürünün sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Demirtaş, aynı kazada yaralanan çocukları için de Karabörk'e geçmiş olsun dileklerini sundu.

Demirtaş, Zuhal Karabörk'e de Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Karabörk, tedavisi için Yüreğir Devlet Hastanesinden, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine gönderildi. Aynı kazada yaralanan Karabörk'ün kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk de tedavilerinin sürdüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aynı hastaneye sevk edildi.

Önceki gün, Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, kazada Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ve 2 kızı ile otomobilde bulunan Mehmet Ali Kazğı yaralanmıştı.

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