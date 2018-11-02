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Kazada yaralanan Hatice, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Hatice İnal (35), ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Hatice, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Hatice İnal (35), ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 27 Ekim Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Sarılar Mahallesi Çakalderesi mevkisinde meydana geldi. Serkan K.'nin kullandığı 07 JB 848 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kavşakta, Hatice İnal yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, yola savrulan İnal, ağır yaralanırken, Serkan K. ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hatice İnal, ambulansla özel hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Hatice İnal, bu sabah yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Serkan K. ise tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezindeki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan Hatice, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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