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Kazada yaralanan işçilere başkandan ’Geçmiş olsun’ ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, bu sabaha karşı Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 26 işçiden 10’unun tedavisinin devam edildiği Alaşehir’deki hastaneleri ziyaret ederek işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.Bu sabaha karşı Sarıgöl’ün Ahmetağa Mahallesi’nde işçi minibüsü ile tırın karıştığı kazada yaralanan 26 işçiden 10’u Alaşehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, bu sabaha karşı Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 26 işçiden 10’unun tedavisinin devam edildiği Alaşehir’deki hastaneleri ziyaret ederek işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bu sabaha karşı Sarıgöl’ün Ahmetağa Mahallesi’nde işçi minibüsü ile tırın karıştığı kazada yaralanan 26 işçiden 10’u Alaşehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı. İlçedeki özel hastanede 6, devlet hastanesinde de 4 yaralı işçiyi Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan ile beraber ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, doktorlardan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. İşçileri de ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Bölgemizde sezon itibariyle yoğun bir trafik hareketi yaşanıyor. Bu hareketlilik bazen olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Tek tesellimiz hayatını kaybeden vatandaşımızın olmaması, yaralı kardeşlerimizin de durumları iyi, inşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar." dedi.

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