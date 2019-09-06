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Kazada yaralanan kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan Hülya Çetin (46), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan Hülya Çetin (46), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 28 Ağustos’ta Yamaçoba Mahallesi’nde meydana geldi. Resmiye Demir yönetimindeki 49 AL 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü Demir ile yanındaki Hülya Çetin yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hülya Çetin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Resmiye Demir'in ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

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