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Kazada yaralanan kadın şoka girdi! 'Ben öldüm mü? Allah rızası için doğru söyleyin'

01.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Şoka giren yaralı kadın, sağlıkçılara “4 çocuğum var. Ben öldüm mü? Allah rızası için doğru söyleyin” dedi. Sağlık ekipleri ise ‘hayır ölmedin’ diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte detaylar...

Korkutan kaza, Adapazarı-Karasu D-650 karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki yabancı plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre, “4 çocuğum var, ben öldüm mü? Allah rızası için doğru söyleyin” diye sayıkladı.

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Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ‘hayır ölmedin’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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İHA

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trafik kazası Sakarya kaza

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