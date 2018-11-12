HABER

Kazada yaralanan kadına cep telefonu ışığıyla kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir akrabasının düğününe giderken traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Halime Akdeniz (70) için olay yerine gelen sağlık ekibi, karanlık nedeniyle, yaşlı kadının göz bebeklerini cep telefonu ışığı ile kontrol etti.

Kazada yaralanan kadına cep telefonu ışığıyla kontrol

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir akrabasının düğününe giderken traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Halime Akdeniz (70) için olay yerine gelen sağlık ekibi, karanlık nedeniyle, yaşlı kadının göz bebeklerini cep telefonu ışığı ile kontrol etti. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşamını yitirdi.
Nusaybin ilçesi İpek Yolu üzerinde, dün akşam saatlerinde bir akrabasının düğününe gitmeye çalışan Halime Akdeniz, arkasına tarım aleti bağlı olan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir traktör çarptı. Çevrediklerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin, karanlık nedeniyle cep telefonun ışığı ile kadının göz bebeklerini kontrol ettiği görüldü. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akdeniz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Halime Akdeniz'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilirken, kaçan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan kadına cep telefonu ışığıyla kontrol

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyinBinali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin
Apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendiApartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.