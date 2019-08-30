HABER

Kazada yaralanan kişi cezaevi firarisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan kişi cezaevi firarisi çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Hıdırağa Mahallesi'nde A.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.P'ye çarptı.

Yaralanan K.P. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında K.P'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve Muratlı Cezaevi'nden firar ettiğini belirledi.

K.P. tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Fotoğraf Yarışması'nda DHA'ya ödülTürk Dünyası Ata Sporları Şenliği Fotoğraf Yarışması'nda DHA'ya ödül
Alanya’da TCG Yıldırım Fırkateyni ziyarete açıldıAlanya’da TCG Yıldırım Fırkateyni ziyarete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu firari Tekirdağ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.