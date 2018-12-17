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Kazada yaralanan kişiye ilk müdahaleyi kahvehanedekiler yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 23:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada yaralanan motosikletin arkasında oturan Yakup Aydın'a ilk müdahaleyi kahvehanede oturan kişiler yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüsamettin Aslan (36) yönetimindeki 16 KRJ 95 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Fatih Demirtaş (45) yönetimindeki 16 S 6461 plakalı okul servisiyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucunda Hüsamettin Aslan ile arkasında bulunan Yakup Aydın (30) yaralandı. Bacağı kırılan Yakup Aydın'ın yardımına kahvehanede oturanlar koştu. Yaralı, kahvehanedekiler tarafından sandalyeye oturtulup, kırık bacağı diğer sandalye üzerine konuldu. Daha sonra kahvehanedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yakup Aydın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise hastaneye gitmeyi reddetti. Servis aracında bulunan öğrenciler ise korkulu gözlerle olayı izledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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