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Kazada yaralanan Merthan için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

 ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Merthan K.

Kazada yaralanan Merthan için seferber oldular

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Merthan K. (8) yaralandı. Kaldırımda oturarak çağrılan ambulansı beklerken ağlayan Merthan'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Onur C. (21) yönetimindeki 19 AAS 419 plakalı otomobil, bisikletli Merthan K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Merthan, savrulup otomobilin ön camına çarparak yere düştü. Yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Korkan ve kaldırımda oturup, ağlayarak çağrılan ambulansı bekleyen Merthan'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Merthan K., Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alıındı.
Otomobil sürücüsü Onur C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan Merthan için seferber oldularKazada yaralanan Merthan için seferber oldularKazada yaralanan Merthan için seferber oldularKazada yaralanan Merthan için seferber oldular

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