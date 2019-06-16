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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 20 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde 20 gün önce hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ziyaatin Cihangir (62), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 20 gün sonra hayatını kaybetti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde 20 gün önce hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ziyaatin Cihangir (62), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 27 Mayıs günü İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk babası Ziyaatin Cihangir yönetimindeki 16 FCA 39 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mehmet B. yönetimindeki 16 FK 299 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Cihangir yaralandı. Ziyaattin Cihangir, çağırılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet B. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yoğun bakımda tedavi gören Ziyaattin Cihangir, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 20 gün sonra hayatını kaybetti

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