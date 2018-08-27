Kazada yaralanan motosikletli, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde arife günü kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Baltacı (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 20 Ağustos günü Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çetin K. yönetimindeki 34 HP 9369 plakalı minibüs, Murat Baltacı (39) yönetimindeki 16 NJ 866 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, minibüsün altına alıp 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Baltacı, ağır yaralandı. Murat Baltacı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Murat Baltacı, bugün yaşamın yitirdi.
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