Kazada yaralanan muhtar kurtarılamadı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, trafik kazası geçiren Seyrantepe Mahallesi'nin muhtarı Serkan Söğüt (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bingöl- Erzurum yolunda, geçen hafta meydana gelen trafik kazasında, Karlıova'nın Seyrantepe Mahallesi'nin muhtarı Serkan Söğüt, ağır yaralandı. Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Söğüt, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Söğüt'ün cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Karlıova'da toprağa verilecek.
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