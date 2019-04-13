KAZADA YARALANAN OĞLUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir vatandaş yaralının yağmurda ıslanmaması için şemsiyesini açarken kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının annesi ise oğlunun başında gözyaşı döktü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza, Kozyatağı Bayar Caddesi'nde saat 20:30 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinin paket servisinde çalışan motosiklet sürücüsü Çağatay Çakır, cadde üzerinde seyir halinde iken iddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Çağatay Çakır yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

ANNESİ BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının yağmurda ıslanmaması için bir vatandaş ise şemsiyesini açarak başında bekledi. Öte yandan kazayı öğrenen Çağatay Çakır'ın annesi olay yerine geldi. Yaralının başından ayrılmayan ve oğlunu öpen kadını olay yerindeki polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi. Ambulansa alınan yaralı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Yaralının yerde yatması

-Vatandaşın yaralıya şemsiye tutması

-Yaralının annesinin olay yerine gelmesi

-Yaralı oğlunu öpmesi

Yaralının ambulansa konulması

-Motosikletten görüntü

-Genel ve detaylar

