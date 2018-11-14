Kazada yaralanan öğrenci, hayatını kaybetti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, tankerle çarpışan servis minibüsünde ağır yaralanan öğrencilerden Hatice Çiftçi (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kısas Mahallesi'nde geçen pazartesi günü öğrencileri taşıyan Fethi Aktaş yönetimindeki 63 AY 966 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen 63 YF 001 plakalı akaryakıt tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4’ü öğrenci 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralı 8'inci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğan Çiftçi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

