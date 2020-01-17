Kazada yaralanan öğrenciler karneleri evinde aldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen servis aracı kazasında yaralanan 2 öğrencinin karnesi evlerinde verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’in Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde de toplam 54 bin 486 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Nizip’te 48 bin 984 öğrenci okullarında düzenlenen program ile karnelerini alırken, 7 Ocak Salı günü ilçede meydana gelen servis kazasında yaralanan ve evde tedavileri süren öğrenciler Fatma Alkan ile Furkan Karabacak karnelerini evde aldı. İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş tarafından öğrencilerin karneleri evlerine kadar getirildi.

Yavuzeli’nde başarılı öğrencilere plaket

Yavuzeli ilçesinde ise 5 bin 500 öğrenci karnesini alarak yarı yıl tatiline girdi. İlçedeki okullarda eğitim gören ve sınavlarda sportif faaliyetlerde başarılı olan öğrencilere de plaket verildi. İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, Tekvando 14 Yaş Grubu Milli Takım Sporcusu ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem okul birincisi Sibel Güzel’e, Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk okul ikincisi Gökçe Korkmaz’a, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ise okul üçüncüsü Fırat Saygılı’ya teşekkür plaketlerini takdim etti.

