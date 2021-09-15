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  4. Kazada yaralanan otobüs şoförü ambulanstan inmek istedi: Çalışmak zorundayım

Kazada yaralanan otobüs şoförü ambulanstan inmek istedi: Çalışmak zorundayım

15.09.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan ve sıkıştığı araçtan ekipler tarafından kurtarılan sürücü, “Benim çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmek istedi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ambulanstan inmek istedi: Çalışmak zorundayım

Kaza, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin K. (41) idaresindeki özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

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Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

"BENİM ÇALIŞMAM LAZIM" DİYEREK AMBULANSTAN İNMEK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı.

Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, “Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli İzmit
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