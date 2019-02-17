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Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan sürücü, hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan sürücü, hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresinde Ambarköprü mevkiinde 3 Şubat’ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Bal (53) idaresindeki 55 HH 212 plakalı otomobil, önünde seyir eden bir otomobile çarptıktan sonra aracıyla bir süre devam edip daha sonra da 28 K 6246 plakalı tırın çekicisinin dorsesine arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Turgay Bal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Turgay Bal yapılan müdahalelere rağmen Samsun’daki hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Yakınları Turgay Bal’ın araç sürerken kalp krizi geçirmiş olabileceğini ifade ederek, bir araca çarpıp yoluna devam edecek biri olmadığını ileri sürdüler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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