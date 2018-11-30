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Kazada yaralanan sağlık görevlilerini darbettikleri için şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da kavşakta önüne çıkan hafif ticari araca çarpan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sağlık görevlilerini darbettikleri için şikayetçi oldu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kavşakta önüne çıkan hafif ticari araca çarpan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Ambulansı arkadan kendi araçlarıyla takip eden hasta yakınları ise iddiaya göre kaza sonrası ambulans görevlilerini darp etti. Tüm yaralılar başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, ambulans görevlileri darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu Akkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Fatma Özaraz'ı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren Mehmet Öztopal yönetimindeki ambulans, kavşakta önüne çıkan 48 P 6920 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Devrilen ambulansın şoförü Öztopal, sağlık personeli Duysu Uçan Karakuş ve Şafak Aka ile ambulanstaki hasta Fatma Özaraz yaralandı. Ambulansı arkadan araçlarıyla takip eden Özaraz'ın yakınları ise iddiaya göre, yaralı sağlık görevlilerine saldırdı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık personelleri, kendilerini darbettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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Kazada yaralanan sağlık görevlilerini darbettikleri için şikayetçi olduKazada yaralanan sağlık görevlilerini darbettikleri için şikayetçi oldu

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