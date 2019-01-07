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Kazada yaralanan şampiyon yüzücü Ebrar'dan iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

RİZE'de, otomobilin çarptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede uyutulan yüzme il birincisi Ebrar Meral'in (12), sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kazada yaralanan şampiyon yüzücü Ebrar'dan iyi haber

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE'de, otomobilin çarptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede uyutulan yüzme il birincisi Ebrar Meral'in (12), sağlık durumu iyiye gidiyor. Kazadan 26 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hasta odasına alınan Ebrar, el sallayarak "Ben iyiyim" dedi.
Kaza, 11 Aralık'ta, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Trabzon'da 13-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali için Olimpik Yüzme Havuzu'nda son antrenmanı yapan Ebrar Meral, çıkışta yayalar için yeşil ışık yandıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen K.T. yönetimindeki 53 DS 182 plakalı otomobil, Ebrar Meral'e çarptı. Kaldırıma düşüp başını betona çarpan Meral yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ebrar Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Beyin travması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi altında tutulan Ebrar Meral'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kazadan 26 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hasta odasına alınan sporcu kız, el sallayarak "Ben iyiyim'' dedi. Şampiyon yüzücünün bir süre daha hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.
GIYABINDA MADALYA VERİLDİ
Kaza nedeniyle yüzme il birincisi olarak bir aydır hazırlandığı yüzme finaline katılamayan genç sporcuya gıyabında şampiyonluk madalyası verildi. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu’nda Aralık ayında gerçekleştirilen şampiyonada sporcunun fotoğrafı da skorboarda yansıtılmıştı.
'EBRAR’A ŞİFALAR DİLEDİ'
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da, Ebrar Meral’e şifalar dileyerek, "Rize’de kaza geçiren tedavisi devam eden sporcumuzun ailesi ile görüştüm. Bu olay bizi derinden üzdü. Tekrar buralara döneceğine olan inancımız tam. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daima dualarımız onunla olacak" dedi.

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