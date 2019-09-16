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Kazada yaralanan Sude, yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 22:52 | Son Güncelleme

ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Zübeyde Kılınç (39) ile kızı Beyza Kılınç'ın (16) tedavileri sürerken, baba ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç, kızları Beyza Kılınç ve Sude Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

SUDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Zübeyde Kılınç'ın ise sevk edildiği özel hastanede tedavisi sürüyor. Beyza Kılınç'ın da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Baba Ahmet Kılınç tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİNAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞRULANACAK

Sude Kılınç'ın cenazesinin SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildiği belirtildi.

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