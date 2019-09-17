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Kazada yaralanan sürücü, 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Köşk ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan 2 kişiden Güven Adıbelli (39), hastanede 1 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü, 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan 2 kişiden Güven Adıbelli (39), hastanede 1 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 17 Ağustos Cumartesi günü, Ahatlar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, evli ve iki çocuk babası Güven Adıbelli yönetimindeki 45 CTB 55 plakalı hafif ticari araç, Ovacık- Ahatlar arasındaki dağlık yolda, 480 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Adıbelli ile Hasan T. ağır yaralandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güven Adıbelli, kazadan 1 ay sonra, bu sabah yaşamını yitirdi.
Adıbelli'nin cenazesi, Köşk ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

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