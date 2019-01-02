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Kazada yaralanan sürücü, araçtaki etlerini düşündü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Suriyeli sürücü Abdulaziz Hebbo (23), "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" dedi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtaki etlerini düşündü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Suriyeli sürücü Abdulaziz Hebbo (23), "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" dedi.
Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ
Sürücü Abdülaziz Hebbo’nun ambulansa gittiği sırada ise "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" demesi dikkat çekti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazada yaralanan sürücü, araçtaki etlerini düşündüKazada yaralanan sürücü, araçtaki etlerini düşündüKazada yaralanan sürücü, araçtaki etlerini düşündü

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