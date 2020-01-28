HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi.

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, katı atık tırı seyir halindeyken başka bir çöp kamyonu ile çarpıştı. Tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa B., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayvanın ilk defa duyacağınız faydalarıAyvanın ilk defa duyacağınız faydaları
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

İsrail kabinesi Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerin "ilhakını" oylayacak

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle!

Denizli'de komşular arasında çöp kutusu kavgası! Bıçak ve sopalar havada uçuştu

Bıçak ve sopalar havada uçuştu! Kavganın sebebi çöp kutusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.