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Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobili şarampole devrilen sürücü Cafer Akırtın (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobili şarampole devrilen sürücü Cafer Akırtın (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu'nun Tavas ilçesi çıkışında meydana geldi. Tavas'tan Denizli yönüne giden Cafer Akırtın yönetimindeki 20 DH 290 plakalı otomobil, Samanlık Mahallesi'nde şarampole devrildi. Akırtın, otomobilde sıkışarak, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Akırtın, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akırtın, ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

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