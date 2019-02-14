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Kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:01 | Son Güncelleme

Karabük'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yenice ilçe çıkışında 6 Şubat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Ekrem Örenli, bir haftadan fazla süredir tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İmam olduğu öğrenilen Örenli'nin cenazesi, yarın ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

- Olay

6 Şubatta, Karabük'ten Yenice istikametine giden Emrah K. yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ekrem Örenli'nin kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem Örenli Karabük trafik kazası

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