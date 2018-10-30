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Kazada yaralanan sürücünün cebinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Abdullah K.'nin tıbbi müdahale sırasında çıkarılan pantolonunun cebinden uyuşturucu çıktı.

Kazada yaralanan sürücünün cebinden uyuşturucu çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Abdullah K.'nin tıbbi müdahale sırasında çıkarılan pantolonunun cebinden uyuşturucu çıktı. Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu olan Abdullah K.'yi gözaltına aldı.
Kaza, Bursa- İnegöl karayolunda Şehitler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abdullah K. yönetimindeki 68 DY 361 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önde giden Mesut B. yönetimindeki 16 Y 8137 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Abdullah K. yaralandı. Yaralanan sürücü Abdullah K., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Abdullah K.'nİn tıbbi müdahale sırasında çıkarılan pantolonun içinden beyaz bir madde çıktı. Sağlık çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen ekipler, bulunanın metamfetamin uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti. Saatler süren tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Abdullah K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan sürücünün cebinden uyuşturucu çıktıKazada yaralanan sürücünün cebinden uyuşturucu çıktıKazada yaralanan sürücünün cebinden uyuşturucu çıktı

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