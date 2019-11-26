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Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale başhekimden

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 23:39 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Yusuf Kartal yaralandı. Kartal'a ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen başhekim yaptı.  Kaza, akşam saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Yusuf Kartal yaralandı. Kartal'a ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen başhekim yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Yusuf Kartal'ın kullandığı 02 FU 327 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 33 CSF 23 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kartal, yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan, yaralı Kartal'a ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yusuf Kartal'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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