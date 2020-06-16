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  4. Kazada yaralanan sürücüyü, şemsiye ile yağmurdan korumaya çalıştılar

Kazada yaralanan sürücüyü, şemsiye ile yağmurdan korumaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:17 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada, sürücü Seda Oral yaralandı. Yaralanan sürücüye yardım için seferber olan çevredeki vatandaşlar, yağmurda ıslanmaması için şemsiye açarak korumaya çalıştı.

Kaza, İznik ilçesi Göl Sahil Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Seda Oral’ın (23) kullandığı plakasız elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Oral, sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞEMSİYE İLE YAĞMURDAN KORUMAYA ÇALIŞILDI

Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç kıza yardım eden vatandaşlar, yağmurlu havada ıslanmaması için yakındaki kafeteryadan getirdikleri plaj şemsiyesini açarak korumaya çalıştı. Yaralı Seda Oral'ın ıslanmaması için gayret sarfeden vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oral’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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