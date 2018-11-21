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Kazada yaralanan TIR şoförü, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aynı yöne giden bir başka TIR'a çarpıp, alev alan TIR'ın şoförü Hakan Sağlam (32), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan TIR şoförü, yaşama tutunamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aynı yöne giden bir başka TIR'a çarpıp, alev alan TIR'ın şoförü Hakan Sağlam (32), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 19 Kasım günü Nizip-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Hakan Sağlam yönetimindeki 33 ADH 178 plakalı pamuk yüklü TIR, önünde ilerleyen Selman Toksit yönetimindeki 73 DU 197 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayla birlikte Sağlam'ın kullandığı TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Hakan Sağlam, hastaneye kaldırıldı. Yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Hakan Sağlam, dün gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Sağlam’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Kazada yaralanan TIR şoförü, yaşama tutunamadıKazada yaralanan TIR şoförü, yaşama tutunamadı

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